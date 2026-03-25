“Anteprima News” del 25 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Gianpietro Amato, A.S.D. Castellabate Runners, Antonello Volpe, ultramaratoneta, Gianfranco Mondelli, dirigente e reduce della maratona di Roma e responsabile del percorso e Salvatore Basile, coordinatore progetto Bio-distretto Cilento solidale.