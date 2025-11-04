Andrea Conte insignito Cavaliere della Repubblica: orgoglio cilentano nell’Arma dei Carabinieri

Andrea Conte, cilentano d’origine e precisamente di Ostigliano, frazione di Perito, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Catanzaro, in Piazza Matteotti, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia

Nel corso dell’evento sono state conferite quattordici Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per lunghi e meritevoli servizi nelle carriere civili, militari e nel terzo settore.

Il Maresciallo Andrea Conte ha vissuto una carriera intensa e impegnativa all’interno dell’Arma, scalando tutti i gradi fino a ricoprire il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Squillace, in provincia di Catanzaro.

Chi è il maresciallo Andrea Conte

La sua storia professionale è segnata da una costante dedizione al servizio e da una forte volontà di crescita. Partito come semplice Carabiniere, ha lavorato con determinazione, studiando e distinguendosi per impegno e competenza. Questo percorso lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità.

Andrea Conte rappresenta un esempio per chi aspira a una carriera nell’Arma dei Carabinieri. La sua vicenda dimostra che con passione, sacrificio e senso del dovere è possibile raggiungere traguardi importanti.

’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana è il riconoscimento per una vita dedicata al servizio dello Stato e della comunità.