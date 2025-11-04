Andrea Conte insignito Cavaliere della Repubblica: orgoglio cilentano nell’Arma dei Carabinieri

Andrea Conte, Maresciallo dei Carabinieri originario di Ostigliano, insignito del titolo Cavaliere della Repubblica per la sua carriera esemplare

A cura di Redazione Infocilento
Andrea Conte

Andrea Conte, cilentano d’origine e precisamente di Ostigliano, frazione di Perito, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, è stato insignito dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. La cerimonia di consegna si è svolta oggi a Catanzaro, in Piazza Matteotti, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia

Nel corso dell’evento sono state conferite quattordici Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadini distintisi per lunghi e meritevoli servizi nelle carriere civili, militari e nel terzo settore.

Il Maresciallo Andrea Conte ha vissuto una carriera intensa e impegnativa all’interno dell’Arma, scalando tutti i gradi fino a ricoprire il ruolo di Comandante della Stazione dei Carabinieri di Squillace, in provincia di Catanzaro.

Chi è il maresciallo Andrea Conte

La sua storia professionale è segnata da una costante dedizione al servizio e da una forte volontà di crescita. Partito come semplice Carabiniere, ha lavorato con determinazione, studiando e distinguendosi per impegno e competenza. Questo percorso lo ha portato a ricoprire ruoli di grande responsabilità.

Andrea Conte rappresenta un esempio per chi aspira a una carriera nell’Arma dei Carabinieri. La sua vicenda dimostra che con passione, sacrificio e senso del dovere è possibile raggiungere traguardi importanti.

’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana è il riconoscimento per una vita dedicata al servizio dello Stato e della comunità.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carabinieri notte

Aquara, furto in appartamento. Anziano immobilizzato dai ladri e derubato

Anziano sorpreso nel sonno, minacciato e bloccato dai malviventi. Indagini in corso

Vespa Club

Ad Ascea l’unica tappa campana del Campionato Invernale di Regolarità Vespa 2026

L’appuntamento del 15 marzo ad Ascea sarà dunque l’unico passaggio campano della…

Scontro tra auto a Vallo della Lucania, ferito un ottantaduenne

Ad avere la peggio è stato un anziano del posto che viaggiava…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79