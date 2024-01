Ancora violenza alla stazione di Eboli: tentata rapina ad un viaggiatore

Un uomo è stato aggredito alla stazione ferroviaria di Eboli nella mattinata di ieri, 17 gennaio. La vittima, un uomo di 45 anni, era in attesa del treno quando sarebbe stato avvicinato da un uomo di circa 30 anni, con la scusa di chiedere un paio di sigarette. Il pregiudicato, muovendo la mano nella tasca, ha mimato la disponibilità di una pistola. Il viaggiatore è riuscito però a divincolarsi ed è uscito dalla stazione, raggiungendo un vicino negozio di alimentari, da dove ha chiamato i carabinieri.

Le indagini

Sul posto si è recata una pattuglia, che sta verificando, stando a quanto dichiarato dalla vittima, se si tratti dello stesso aggressore che aveva già aggredito due persone, armato di coltello, e avrebbe agito la scorsa settimana presso la stazione di Battipaglia, riuscendo a portare via 50 euro a un’altra persona.

Le indagini sono in corso per rintracciare l’uomo e per stabilire se sia responsabile anche di altri episodi simili. Già nei giorni scorsi era stato segnalato un episodio simile ad Eboli.