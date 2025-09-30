Ambulatorio Virtuale di Comunità, anche Perito sigla accordo con l’Asl Salerno per i servizi sanitari

Una svolta significativa per l’assistenza territoriale e la sanità digitale nel Comune di Perito: con delibera di giunta n 82, del 25.09.25 l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno hanno siglato un Protocollo d’Intesa per l’attivazione dell’Ambulatorio Virtuale di Comunità. Questa iniziativa, mira a portare l’assistenza specialistica più vicina ai cittadini, riducendo le distanze e superando le barriere, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.

Cos’è l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

L’Ambulatorio Virtuale di Comunità sarà uno spazio fisico attrezzato, messo a disposizione dal Comune, che consentirà ai residenti di accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza la necessità di recarsi presso strutture sanitarie distanti.

“L’apertura di questo Ambulatorio rappresenta un passo avanti concreto nell’ottica di una sanità di prossimità e dell’inclusione digitale,”. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni cittadino, soprattutto gli anziani, le persone con difficoltà motorie , possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno. Ringraziamo l’ASL per la collaborazione e la visione condivisa nel mettere la tecnologia al servizio della comunità.”

Dettagli del Protocollo d’Intesa

Il Protocollo d’Intesa stabilisce un modello collaborativo:

Il Comune fornirà gli spazi fisici e il personale di supporto per l’accoglienza e l’assistenza tecnica ai cittadini durante le televisite. La sede sarà presso il municipio di Perito in viale Europa.

fornirà gli e il per l’accoglienza e l’assistenza tecnica ai cittadini durante le televisite. La sede sarà L’ ASL si impegnerà a fornire la piattaforma tecnologica , formare il personale addetto e mettere a disposizione i professionisti sanitari che erogheranno le televisite da remoto.

si impegnerà a fornire la , formare il personale addetto e mettere a disposizione i che erogheranno le televisite da remoto. Il servizio si rivolgerà principalmente ,ad anziani, persone con cronicità e chi ha difficoltà di spostamento.

L’attivazione del Laboratorio Virtuale di Comunità è un esempio tangibile di come la collaborazione inter-istituzionale possa tradursi in un beneficio diretto e misurabile per i cittadini. L’accordo, è parte di una più ampia strategia territoriale volta a rafforzare la rete di assistenza e a promuovere il benessere collettivo.