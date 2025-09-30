Ambulatorio Virtuale di Comunità, anche Perito sigla accordo con l’Asl Salerno per i servizi sanitari

A cura di Comunicato Stampa
Studio medico

Una svolta significativa per l’assistenza territoriale e la sanità digitale nel Comune di Perito: con delibera di giunta n 82, del 25.09.25 l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Sanitaria Locale ASL Salerno hanno siglato un Protocollo d’Intesa per l’attivazione dell’Ambulatorio Virtuale di Comunità. Questa iniziativa, mira a portare l’assistenza specialistica più vicina ai cittadini, riducendo le distanze e superando le barriere, in particolare per le fasce più fragili della popolazione.

Cos’è l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

L’Ambulatorio Virtuale di Comunità sarà uno spazio fisico attrezzato, messo a disposizione dal Comune, che consentirà ai residenti di accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza la necessità di recarsi presso strutture sanitarie distanti.

“L’apertura di questo Ambulatorio rappresenta un passo avanti concreto nell’ottica di una sanità di prossimità e dell’inclusione digitale,”. “Il nostro obiettivo è garantire che ogni cittadino, soprattutto gli anziani, le persone con difficoltà motorie , possano ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno. Ringraziamo l’ASL per la collaborazione e la visione condivisa nel mettere la tecnologia al servizio della comunità.”

Leggi anche:

Cilento e Vallo di Diano: ecco la telemedicina. Nascono ambulatori virtuali per i cittadini

Dettagli del Protocollo d’Intesa

Il Protocollo d’Intesa stabilisce un modello collaborativo:

  • Il Comune fornirà gli spazi fisici e il personale di supporto per l’accoglienza e l’assistenza tecnica ai cittadini durante le televisite. La sede sarà presso il municipio di Perito in viale Europa.
  • L’ASL si impegnerà a fornire la piattaforma tecnologica, formare il personale addetto e mettere a disposizione i professionisti sanitari che erogheranno le televisite da remoto.
  • Il servizio si rivolgerà principalmente ,ad anziani, persone con cronicità e chi ha difficoltà di spostamento.

L’attivazione del Laboratorio Virtuale di Comunità è un esempio tangibile di come la collaborazione inter-istituzionale possa tradursi in un beneficio diretto e misurabile per i cittadini. L’accordo, è parte di una più ampia strategia territoriale volta a rafforzare la rete di assistenza e a promuovere il benessere collettivo.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Franco Alfieri

362 giorni fa l’arresto di Franco Alfieri, oggi la revoca dei domiciliari. Ma il politico non ritrova la libertà

Un anno tra detenzione e tribunali per Franco Alfieri, arrestato il 3…

Raffaella Giaccio, Tg

Tg InfoCilento 30 settembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Raffaella Giaccio

Emergenza siccità: chiude il rifugio sul Cervati

L'annuncio è stato dato direttamente sulla pagina social del rifugio, lasciando l'amaro…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.