Amalfi: si barrica in casa armato di coltello, decisivo negoziato dei Carabinieri

Nel pomeriggio del 26 gennaio u.s., i Carabinieri della Compagnia di Amalfi unitamente alle A.P.I (Aliquote di Primo Intervento) del Nucleo Operativo e Radiomobile di Salerno ed ai Carabinieri Negoziatori sono intervenuti presso l’abitazione di un 41 enne del luogo che si era barricato in casa da solo, armato di un grosso coltello, rifiutando ogni tipo di contatto.

I fatti

I Carabinieri della locale Compagnia giunti nel primo pomeriggio presso l’abitazione dell’uomo allertati dai familiari hanno proceduto alla messa in sicurezza della zona e richiesto l’intervento dell’Aliquota di Primo Intervento (API), reparto specializzato dell’Arma creato per intervenire rapidamente in situazioni ad alto rischio che costituisce una risposta pronta e specializzata, equipaggiata con armamenti e addestramenti specifici e dei Carabinieri Negoziatori, militari specializzati che intervengono in situazioni di crisi, come sequestri o tentativi di suicidio, per gestire il dialogo con individui in difficoltà emotiva.

Decisivo il negoziato dei Carabinieri

Dopo alcune ore di paziente dialogo, caratterizzato da umanità e lucidità, ascoltando le indicazioni dei negoziatori, l’uomo ha deciso di uscire spontaneamente affidandosi alle cure mediche dei sanitari. L’operazione si è conclusa senza feriti nè utilizzo della forza. Presenti inoltre personale sanitario del 118, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale, ad evidenziare la completa sinergia delle istituzioni finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità dell’uomo.