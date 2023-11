Altra battaglia vinta: Ripristinato il Frecciarossa da Battipaglia, Castiello: “Sempre impegnati e vigili per il territorio”

Dal mese di dicembre riprenderà la corsa soppressa del Frecciarossadelle ore 5,12 da Battipaglia per Torino, il M5S festeggia un’altra vittoria

Buone notizie per gli utenti ed i pendolari di Battipaglia. Dal mese di dicembre riprenderà la corsa soppressa del Frecciarossa delle ore 5,12 per Torino, un servizio ritenuto dai più essenziale per una centro urbano strategico per la sua centralità.

Ritornano i treni soppressi

La battaglia per far sì che il servizio treno alta velocità venisse ripristinato, dopo essere stato soppresso subito dopo la conclusione della stagione stiva, è stata vinta grazie all’interessamento senza sosta del gruppo Movimento Cinque Stelle capitanato dal senatore Francesco Castiello. La settimana scorsa, dopo numerosi incontri con Trenitalia, si era risusciti a strappare un primo grande risultato: la riattivazione della corsa IC con fermata nella stazione di Pisciotta-Palinuro, delle ore 13,21, anch’essa soppressa alla fine del mese di agosto. Dal 12 di novembre, invece, e con cadenza quotidiana, il servizio è nuovamente attivo, per cui non è più necessario fermarsi nella stazione di Vallo della Lucania- Castelnuovo ed attendere sui binari un treno di raccordo per la destinazione per oltre un’ora. Giorni fa, il senatore Castiello, annunciando il traguardo raggiunto per i pendolari e i turisti dei due comuni costieri, aveva ribadito l’impegno assiduo e strenuo del gruppo dirigente pentastellato affinché anche Battipaglia fosse nuovamente servita dal treno Frecciarossa 9612, così come invocato da centinaia di pendolari costretti a recarsi a Salerno per poter usufruire del treno alta velocità.

Le dichiarazioni del senatore Castiello

“Le nostre insistite richieste hanno avuto successo. Trenitalia, che aveva sospeso il servizio del treno AV Battipaglia – Torino delle ore 5.12, provocando non pochi disagi, dal momento che occorreva raggiungere Salerno con mezzi propri per poi salire su un treno che partiva vuoto da Battipaglia, ha ripristinato il servizio, rimuovendo questi incresciosi disagi.

Siamo molto felici per il risultato raggiunto. Saremo sempre vigili ed impegnati per migliorare i trasporti sul territorio nella consapevolezza che da un servizio ferroviario efficiente dipendono, in rapporto di stretta consequenzialità, lo sviluppo economico e il progresso sociale”.