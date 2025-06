Altavilla Silentina, vandali in azione: incendiato cestino per i rifiuti

Ad Altavilla Silentina un gesto incivile, compiuto da ignoti, non è passato inosservato: il cestino per i rifiuti della struttura di Piastra Parcheggio è stato incendiato. “Il danno economico, spesso, è minore rispetto al danno d’immagine. Il danno economico, anzi, a volte non è nulla rispetto alla misurazione di quella punta di inciviltà di qualcuno, che inficia i buoni comportamenti della stragrande maggioranza dei cittadini” hanno fatto sapere indignati dalla Casa Comunale, guidata dal sindaco Franco Cembalo, nel raccontare e denunciare pubblicamente l’accaduto.

Rabbia e indignazione da Palazzo di Città

“Quanto accaduto è profondamente doloroso e mortificante” hanno continuato dall’ente. Il cestino incendiato era stato installato da poco insieme agli altri ornamenti utili al decoro urbano, ma non è più utilizzabile. Il gesto incivile compiuto poteva avere conseguenze ben più gravi. “Dobbiamo essere sempre costretti a vigilare oltremodo, invece di essere e di sentirci tutti, indistintamente, sentinelle dei beni pubblici, cioè dei nostri. All’incivile che ha prodotto questo danno diciamo che se pensa sia una bravata non è così. Quel cestino, anche solo quel cestino, è frutto di impegno, lavoro, fatica di tante persone” ha continuato ancora l’amministrazione facendo appello alla coscienza di chi ha compiuto il danno e chiedendo di rivolgersi al sindaco, ad un amministratore o ad un dipendente dell’ente innanzitutto per scusarsi e poi per riparare il danno.

“Si faccia avanti chi ha compiuto questo gesto vile”

“Prenda coraggio, mostri lo stesso coraggio di quando ha appiccato il fuoco. E ripari il danno. A tutti i cittadini chiediamo di essere sentinelle della cosa pubblica. Di considerare ogni bene come fosse la propria casa” hanno concluso dalla Casa Comunale. Indignazione verso l’atto vandalico è stata espressa anche dai cittadini.