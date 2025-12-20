Altavilla Silentina, sindaco Cembalo tra i medici del progetto “Telestroke – la rete dell’ictus” che ha vinto agli Oscar della Sanità

C’è anche il medico altavillese Francesco Cembalo, che è anche sindaco di Altavilla Silentina, tra i medici che hanno lavorato al progetto “Telestroke – la rete dell’ictus ischemico acuto” per cui l’ASL Salerno ha vinto al “Lean Healthcare Award 2025E, gli Oscar della Sanità Italiana.

Durante la premiazione il Direttore Generale dell’Asl Salerno, l’ingegnere Gennaro Sosto, ha dedicato un momento ai ringraziamenti dei professionisti che hanno consentito tale successo a cui sono stati consegnati gli attestati dell’Asl Salerno.

Il riconoscimento

“Si attesta che Francesco Cembalo ha partecipato con impegno e dedizione al progetto vincitore del Premio “Percorso paziente acuto nella categoria Value Based Healtcare” e del Lean Healtcare Award 2025 – gli Oscar della Sanità Italiana – “Telestroke – la rete dell’ictus ischemico acuto”. Si riconosce e si apprezza il suo contributo” si legge nella pergamena consegnata e firmata da Sosto.

Il progetto

Il progetto di “Telestroke – la rete dell’ictus ischemico acuto” consente agli ospedali periferici di ricevere teleconsulto neurologico in remoto dagli specialisti dell’ospedale hub, garantendo diagnosi rapide e terapie tempestive. Il progetto, coordinato dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Andrea Manto, ha ottenuto il riconoscimento della giuria tra oltre 250 progetti presentati da 93 aziende sanitarie in 11 regioni, confermando l’ASL Salerno come eccellenza nell’innovazione e nella gestione dei percorsi clinici.