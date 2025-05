Altavilla Silentina: preghiere e devozione in onore della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia

Ad Altavilla Silentina, con lo scopo di consentire a tutti di riunirsi in preghiera in occasione della riapertura del Santuario della Madonna del Sacro Monte di Novi Velia, Davide Laurino, insegnante di religione molto devoto, ha organizzato, nella serata di sabato, una veglia di preghiera presso la sua cappella privata.

Un momento di condivisione sentito e partecipato

Tantissime le persone giunte anche da altri paesi che si sono ritrovate presso la cappella di Laurino per prendere parte al momento di festa e preghiera. Canti mariani, preghiere e recite del Santo Rosario hanno riunito tutti i fedeli giunti anche da Nocera Superiore, Felitto, Laurino, Campagna e tanti altri comuni. L’iniziativa ha permesso, specie alle persone che a causa dell’età avanzata o per motivi di salute non sono riuscite a raggiungere ieri il Santuario di Novi Velia in occasione della riapertura estiva, di prendere parte ad un momento di festa e preghiera.

La testimonianza

A raccontare, ai microfoni di InfoCilento, come è nata l’iniziativa proprio Davide Laurino e a portare la loro testimonianza Emiliano Bigi, della Confraternita del Santissimo Nome di Dio di Nocera Superiore e Giuseppina D’Alessandro, devota giunta da Villa Littorio, frazione di Laurino.