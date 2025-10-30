Altavilla Silentina: il Consigliere Emilio Iuliano propone l’istituzione dell’Oasi naturalistica “Bosco Macchia e Bosco Chianca”

Un progetto ambizioso e lungimirante arriva da Altavilla Silentina, dove il Consigliere comunale di opposizione Emilio Iuliano ha presentato la proposta di istituzione dell’Oasi naturalistica “Bosco Macchia e Bosco Chianca”, un’area di circa 130 ettari di straordinaria bellezza naturalistica, situata nel territorio comunale e prospiciente la Piana del Sele.

Le finalità della proposta

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare e valorizzare uno dei polmoni verdi più suggestivi del territorio, promuovendo al tempo stesso nuove opportunità di crescita turistica e occupazionale.

“Questa proposta – spiega il Consigliere Iuliano – rappresenta una concreta occasione di sviluppo sostenibile. L’istituzione dell’Oasi potrebbe diventare un vero volano turistico per Altavilla Silentina, favorendo la nascita di percorsi naturalistici, attività di escursionismo, mountain bike, trekking, birdwatching, ma anche itinerari enogastronomici e iniziative legate ai prodotti tipici e alla cultura rurale del nostro territorio.”

La decisione del consiglio comunale

Durante la recente seduta del Consiglio comunale, la proposta non è stata respinta: l’Amministrazione ha scelto di promuovere un incontro pubblico per approfondire il progetto insieme ai cittadini, riconoscendone l’importanza e l’interesse collettivo.

“Il fatto che la mia iniziativa non sia stata bocciata – aggiunge Iuliano – è già un segnale positivo. È la dimostrazione che le buone idee, anche se provengono dall’opposizione, possono unire una comunità e aprire nuove prospettive di sviluppo per tutti.”

L’area di Bosco Macchia e Bosco Chianca ospita un ricco ecosistema forestale con lecci, cerri, querce e carpini, e una fauna di rilievo.

“L’Oasi – conclude Iuliano – potrà diventare un punto di riferimento per un turismo verde, educativo e di qualità, capace di valorizzare l’ambiente, creare lavoro e promuovere la nostra identità locale. È un progetto che guarda al futuro con rispetto per la natura e con fiducia nelle potenzialità del nostro territorio.”