Altavilla Silentina, il centro storico trasformato nel Paese delle Meraviglie: l’impegno delle “uncinettine”

Una nuova opera all’uncinetto, nel Centro Storico di Altavilla Silentina, sta già ricevendo il plauso dei residenti e di tanti visitatori: le “Uncinettine di Lorylù”, componenti e volontarie dell’associazione presieduta da Loredana Adami.

“Alice nel paese delle meraviglie”

Dopo aver abbellito, negli anni scorsi, il centro storico e diversi punti del territorio con straordinarie opere all’uncinetto ammirate da migliaia di persone e che hanno reso Altavilla Silentina, un museo a cielo aperto, hanno ripreso a lavorare al progetto “Coloriamo il Centro Storico”, ma questa volta trasformandolo nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

I personaggi

Il brucaliffo, Alice, fiori colorati e dall’aspetto magico realizzati all’uncinetto stanno rendendo ancora più suggestivo il centro storico di Altavilla Silentina.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

Grande apprezzamento verso l’impegno delle “Uncinettine” è stato espresso anche dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Francesco Cembalo che ha invitato tutti a cogliere l’occasione per visitare Altavilla Silentina e immergersi in un’atmosfera da favola.