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Altavilla Silentina, il centro storico trasformato nel Paese delle Meraviglie: l’impegno delle “uncinettine”

Il brucaliffo, Alice, fiori colorati e dall’aspetto magico realizzati all’uncinetto stanno rendendo ancora più suggestivo il centro storico di Altavilla Silentina

Alessandra Pazzanese

Una nuova opera all’uncinetto, nel Centro Storico di Altavilla Silentina, sta già ricevendo il plauso dei residenti e di tanti visitatori: le “Uncinettine di Lorylù”, componenti e volontarie dell’associazione presieduta da Loredana Adami.

“Alice nel paese delle meraviglie”

Dopo aver abbellito, negli anni scorsi, il centro storico e diversi punti del territorio con straordinarie opere all’uncinetto ammirate da migliaia di persone e che hanno reso Altavilla Silentina, un museo a cielo aperto, hanno ripreso a lavorare al progetto “Coloriamo il Centro Storico”, ma questa volta trasformandolo nel magico mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie.

I personaggi

Il brucaliffo, Alice, fiori colorati e dall’aspetto magico realizzati all’uncinetto stanno rendendo ancora più suggestivo il centro storico di Altavilla Silentina.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

Grande apprezzamento verso l’impegno delle “Uncinettine” è stato espresso anche dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Francesco Cembalo che ha invitato tutti a cogliere l’occasione per visitare Altavilla Silentina e immergersi in un’atmosfera da favola.

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