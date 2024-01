Altavilla Silentina, furgone del service vandalizzato durante l’evento “Hocus Focus”

Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, mentre era in pieno svolgimento l’evento invernale tipico di Altavilla Silentina denominato “Hocus Focus” dei vandali hanno forato e messo fuori uso le ruote posteriori del furgone usato dal tecnico del service. “Le conseguenze di questo gesto sono gravissime in termini di costi di riparazione e di obbligata riorganizzazione lavorativa, il mezzo è rimasto bloccato in attesa di riparazione sabato notte e tutta la domenica successiva, e sono e restano gravissime anche in termini di immagine e decoro del nostro territorio” hanno fatto sapere dall’associazione promotrice dell’evento sottolineando che non importa se si sia trattato di un gioco, di uno scherzo, di una ragazzata o di una cattiva azione gratuita, perché la gravità del gesto resta invariata da qualunque prospettiva la si guardi.

“Concludere un evento in questo modo è l’ultima cosa che ci saremmo aspettati. Siamo molto dispiaciuti, perché ogni anno ci spendiamo tanto anche per far conoscere il paese al di fuori dei nostri confini e questo episodio ci restituisce un’immagine del nostro territorio in cui non ci riconosciamo” hanno continuato ancora dall’associazione da cui è stata espressa solidarietà al proprietario del mezzo e a tutti i ragazzi del service che hanno lavorato duramente con lui nonostante le difficoltà dovute al clima particolarmente freddo della serata.