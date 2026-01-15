Altavilla Silentina: arrivano due “nonni in divisa”

Il comune di Altavilla Silentina, guidata dal Sindaco Francesco Cembalo, ha dato il benvenuto a due cittadini che, dai primi di gennaio, svolgono una mansione speciale offrendo un servizio prezioso per la nostra comunità: i “nonni in divisa”, Gennaro Santangelo e Angelo Piccirillo.

Ecco chi sono i due nonni in divisa

Santangelo presta il suo servizio di vigilanza e controllo presso l’Istituto Comprensivo della frazione di Cerrelli mentre Angelo Piccirillo, invece, è impegnato presso l’Istituto Comprensivo della frazione di Borgo Carilla, entrambi a supporto della popolazione scolastica.

“Il loro impegno quotidiano garantisce ai nostri ragazzi una presenza rassicurante all’ingresso e all’uscita da scuola. Quello del “Nonno in divisa” non è solo un compito di vigilanza stradale, ma un esempio di cittadinanza attiva” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale.

Gennaro e Angelo metteranno il loro tempo e la loro esperienza a disposizione dei più piccoli, diventando punti di riferimento per genitori e studenti. “A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza per la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati.

Un’ottima risorsa per il territorio

La collaborazione tra generazioni è la risorsa dei luoghi in cui si punta a crescere insieme per aprirai alle sfide del futuro forti delle esperienze e della saggezza del passato” hanno concluso dall’ente.