Alta Velocità nel Vallo di Diano: previsto l’esproprio di circa 100 case

Coinvolgerà numerosi comuni del Vallo di Diano la linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.

Il progetto richiederà un investimento totale di 8 miliardi di euro, con circa 100 milioni di euro destinati alle spese di espropriazione di case, immobili e terreni. I lavori si prevede comincino a gennaio 2025 con un termine di ultimazione fissato al 2032.

I comuni coinvolti e gli espropri

Gli otto comuni coinvolti nei provvedimenti di esproprio sono Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Sassano, Sant’Arsenio e Casalbuono. Sono 1518 i provvedimenti di esproprio, di cui 103 riguardano case ed il resto sono terreni, vigneti, prati e pascoli. Padula sarà il comune con il maggior numero di provvedimenti di esproprio, oltre 400, seguito da Atena Lucana, Sala Consilina e altri comuni con numeri variabili.

Le indennità

Per quanto riguarda l’indennità di espropriazione è stata determinata secondo il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

La valutazione è stata effettuata tramite stima sintetica comparativa, prendendo in considerazione valori di aree simili nelle zone limitrofe.