Almanacco del 7 gennaio: 11 anni fa l’attentato a Charlie Hebdo

Il 7 gennaio rappresenta un momento di ripartenza nel calendario civile, segnando spesso la conclusione definitiva delle festività natalizie e l’inizio effettivo delle attività lavorative e scolastiche in molti paesi. È una data densa di significati patriottici per l’Italia e di scoperte scientifiche che hanno cambiato la percezione dell’universo.

Santi del giorno

In questa data la Chiesa cattolica commemora San Raimondo de Peñafort, sacerdote e patrono dei giuristi e dei canonisti. Si celebrano inoltre San Ciro di Costantinopoli, San Polieuto e San Crispino di Pavia.

Nati celebri del 7 gennaio

L’elenco dei nati in questo giorno vede protagonisti esponenti del mondo dello spettacolo, della scienza e della politica:

Papa Gregorio XIII (1502), pontefice che introdusse il calendario gregoriano.

Millard Fillmore (1800), 13º Presidente degli Stati Uniti d’America.

Bernadette Soubirous (1844), la santa veggente di Lourdes.

Zora Neale Hurston (1891), influente scrittrice e antropologa statunitense.

Francis Poulenc (1899), celebre compositore e pianista francese.

Giorgio Amendola (1907), partigiano e politico italiano.

Giuliano Ferrara (1952), giornalista e saggista italiano.

Nicolas Cage (1964), attore statunitense premio Oscar.

Marco Simone (1969), allenatore ed ex calciatore italiano.

Lewis Hamilton (1985), pilota britannico pluricampione del mondo di Formula 1.

Morti celebri del 7 gennaio

In questa giornata sono scomparsi personaggi che hanno lasciato un segno profondo nella storia e nella cultura:

Caterina d’Aragona (1536), regina d’Inghilterra e prima moglie di Enrico VIII.

Giambattista Cimador (1805), compositore e violinista italiano.

Maria Teresa d’Asburgo-Este (1886), regina consorte di Baviera.

Nikola Tesla (1943), fisico, inventore e ingegnere serbo-statunitense.

Rosetta Pampanini (1973), celebre soprano italiano.

Trevor Pinnock (1988), clavicembalista e direttore d’orchestra inglese.

France Gall (2018), nota cantante francese.

Eventi storici del 7 gennaio

Alcuni dei momenti più significativi avvenuti in questa data includono:

1610: Galileo Galilei osserva per la prima volta i satelliti galileiani di Giove (Io, Europa e Ganimede).

1797: A Reggio Emilia nasce il Tricolore italiano: il Parlamento della Repubblica Cispadana adotta il vessillo bianco, rosso e verde come bandiera nazionale.

1927: Viene effettuata la prima telefonata transatlantica tra New York e Londra.

1954: A New York viene mostrato il primo sistema di traduzione automatica (esperimento Georgetown-IBM).

2015: Parigi viene scossa dall’attentato alla sede del giornale satirico Charlie Hebdo.

Giornata mondiale e ricorrenze

In Italia il 7 gennaio si celebra la Festa del Tricolore, istituita ufficialmente nel 1996 per omaggiare la nascita della bandiera nazionale avvenuta a Reggio Emilia nel 1797. A livello internazionale non sono presenti giornate mondiali ONU specifiche per questa data, ma in molti paesi ortodossi si celebra il Natale secondo il calendario giuliano.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 7 gennaio è spesso caratterizzato da una forte determinazione e da una visione fuori dagli schemi, tipica dell’influenza del Capricorno ma con una spinta verso l’innovazione. Molti nati in questo giorno hanno dimostrato una capacità straordinaria di resistere alle pressioni esterne per perseguire i propri ideali, proprio come Nikola Tesla, che morì in questo giorno ma la cui eredità scientifica è tuttora pilastro della modernità.

Citazione del giorno: “L’uomo di scienza non mira a un risultato immediato. Egli non si aspetta che le sue idee avanzate siano prontamente adottate. Il suo dovere è fissare le fondamenta per quelli che verranno.” (Nikola Tesla)