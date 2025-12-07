Almanacco del 7 Dicembre. Oggi si festeggia Sant’Ambrogio

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano e mancano 24 giorni alla fine dell’anno. È una data che in Italia, e specificamente a Milano, ha un valore culturale immenso segnando l’apertura della stagione operistica, mentre a livello globale è ricordata per uno degli eventi bellici più drammatici del XX secolo. I nati in questo giorno appartengono al segno zodiacale del Sagittario.

I santi celebrati oggi

La figura centrale di oggi è Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, patrono della città di Milano e delle api, degli apicoltori e dei ceraioli. La sua ricorrenza è una delle festività locali più sentite in Italia.

Oggi si ricordano anche:

Santa Maria Giuseppa Rossello, fondatrice.

San Sabino di Spoleto, vescovo e martire.

Sant’Eutichiano, papa.

Santa Serena di Spoleto, vedova e martire.

Nati celebri italiani e stranieri

Questa data ha dato i natali a geni assoluti dell’arte barocca, intellettuali contemporanei e sportivi di successo.

Gian Lorenzo Bernini (1598), scultore, architetto e pittore italiano, massimo protagonista del Barocco.

(1598), scultore, architetto e pittore italiano, massimo protagonista del Barocco. Pietro Mascagni (1863), compositore e direttore d’orchestra italiano, autore della Cavalleria rusticana.

(1863), compositore e direttore d’orchestra italiano, autore della Cavalleria rusticana. Johan Huizinga (1872), storico e linguista olandese.

(1872), storico e linguista olandese. Noam Chomsky (1928), linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense.

(1928), linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense. Tom Waits (1949), cantautore e attore statunitense, noto per la sua voce inconfondibile.

(1949), cantautore e attore statunitense, noto per la sua voce inconfondibile. Gad Lerner (1954), giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano.

(1954), giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano. Larry Bird (1956), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, leggenda dei Boston Celtics.

(1956), ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, leggenda dei Boston Celtics. John Terry (1980), allenatore ed ex calciatore inglese.

(1980), allenatore ed ex calciatore inglese. Robert Kubica (1984), pilota automobilistico polacco.

Morti celebri italiani e stranieri

Il 7 dicembre segna la scomparsa di una delle figure più importanti della classicità e di artisti moderni.

Marco Tullio Cicerone (43 a.C.), avvocato, politico e oratore romano, ucciso dai sicari di Marco Antonio.

(43 a.C.), avvocato, politico e oratore romano, ucciso dai sicari di Marco Antonio. Michel Ney (1815), generale francese, Maresciallo dell’Impero con Napoleone.

(1815), generale francese, Maresciallo dell’Impero con Napoleone. Ferdinand de Lesseps (1894), diplomatico e imprenditore francese, realizzatore del Canale di Suez.

(1894), diplomatico e imprenditore francese, realizzatore del Canale di Suez. Robert Graves (1985), poeta e romanziere britannico.

(1985), poeta e romanziere britannico. Greg Lake (2016), bassista e cantante britannico, membro dei King Crimson e degli Emerson, Lake & Palmer.

(2016), bassista e cantante britannico, membro dei King Crimson e degli Emerson, Lake & Palmer. Philippe Leclerc de Hauteclocque (1947), generale francese, figura chiave della Liberazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

I principali eventi storici

Dalla guerra alla conquista dello spazio, ecco gli eventi cardine del 7 dicembre.

1732: Viene inaugurata la Royal Opera House al Covent Garden di Londra.

Viene inaugurata la Royal Opera House al Covent Garden di Londra. 1852: Esecuzione dei Martiri di Belfiore a Mantova, patrioti italiani impiccati per ordine dell’Impero austriaco.

Esecuzione dei Martiri di Belfiore a Mantova, patrioti italiani impiccati per ordine dell’Impero austriaco. 1941: L’aviazione imperiale giapponese sferra un attacco a sorpresa alla base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii. L’evento determina l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale.

L’aviazione imperiale giapponese sferra un attacco a sorpresa alla base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii. L’evento determina l’ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. 1972: Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima missione del programma Apollo a portare l’uomo sulla Luna. Durante il viaggio verso la Luna viene scattata la celebre foto della Terra nota come “The Blue Marble”.

Viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima missione del programma Apollo a portare l’uomo sulla Luna. Durante il viaggio verso la Luna viene scattata la celebre foto della Terra nota come “The Blue Marble”. 1982: Negli Stati Uniti viene eseguita la prima iniezione letale per l’esecuzione di una condanna a morte.

Negli Stati Uniti viene eseguita la prima iniezione letale per l’esecuzione di una condanna a morte. 2000: A Nizza viene solennemente proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata internazionale dell’aviazione civile, proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sottolineare l’importanza dell’aviazione civile per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati.

A Milano, il 7 dicembre è tradizionalmente il giorno della Prima della Scala, l’evento inaugurale della stagione lirica del Teatro alla Scala, che si svolge ogni anno nel giorno di Sant’Ambrogio.

Curiosità sui nati del 7 dicembre

Chi nasce il 7 dicembre è spesso dotato di un intelletto vivace e di una profonda sensibilità artistica o filosofica. Influenzati da Giove e Nettuno, tendono a essere dei sognatori, ma con la capacità di trasformare le loro visioni in realtà concrete, come dimostrato dalle opere tangibili di Bernini o dalle teorie linguistiche strutturate di Chomsky.

Citazione del giorno