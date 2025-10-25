Almanacco del 25 Ottobre: nasceva oggi Pablo Picasso

Il 25 Ottobre è il 298º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 67 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure di rilievo, ha ospitato eventi storici significativi e celebra alcune ricorrenze mondiali che uniscono cultura, arte e gastronomia.

Santi celebrati

Santi Crisante e Daria, martiri cristiani vissuti nel III secolo, venerati per la loro fede incrollabile e il loro martirio condiviso.

Santi Crispino e Crispiniano, martiri sotto Diocleziano, patroni dei calzolai.

Nati il 25 Ottobre

Pablo Picasso (1881), pittore e scultore spagnolo, figura centrale dell’arte del XX secolo.

Beato Carlo Gnocchi (1902), sacerdote e pedagogo italiano, fondatore della Fondazione Pro Juventute.

Katy Perry (1984), cantante statunitense.

Ciara (1985), cantante e attrice statunitense.

Adam Goldberg (1970), attore e regista statunitense.

Mina Loy (1882), poetessa e artista britannica.

Klaus Barbie (1913), ufficiale nazista tedesco.

Morti il 25 Ottobre

Geoffrey Chaucer (1400), poeta inglese, autore dei “Racconti di Canterbury”.

Vincent Price (1993), attore statunitense noto per i suoi ruoli nel cinema horror.

Roger Miller (1992), cantautore statunitense.

Richard Harris (2002), attore irlandese.

Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano.

Eventi storici

1415 – Battaglia di Azincourt: l’esercito inglese di Enrico V sconfigge i francesi durante la Guerra dei Cent’anni.

1147 – Reconquista: Alfonso Henriques riconquista Lisbona dopo un assedio di sette mesi.

1955 – Negli Stati Uniti viene lanciato il primo forno a microonde ad uso domestico dalla Tappen Company.

1998 – Inaugurazione del nuovo aeroporto di Milano Malpensa.

990 – Terremoto a Benevento.

Giornate mondiali

Giornata Mondiale della Pasta: celebrazione della cultura gastronomica legata a uno dei piatti più iconici della cucina italiana.

Giornata Internazionale degli Artisti: istituita in onore della nascita di Pablo Picasso, per celebrare la creatività in tutte le sue forme.

Curiosità sui nati

Pablo Picasso nacque il 25 ottobre 1881 a Málaga. Si dice che la sua prima parola fu “pencil” e che il suo talento precoce fosse tale da superare quello del padre già in tenera età. Katy Perry, nata nel 1984, ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo, diventando una delle popstar più influenti del XXI secolo.

Citazione

“L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita quotidiana.” – Pablo Picasso