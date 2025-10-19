Almanacco del 19 Ottobre, oggi si festeggia Santa Laura

Il 19 Ottobre segna la vittoria di Scipione su Annibale a Zama, nascite illustri e ricorrenze storiche. Scopri l’almanacco completo di oggi

A cura di Redazione Infocilento
Santa Laura

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato eventi storici di rilievo e ospita ricorrenze significative. Un giorno che intreccia spiritualità, cultura e memoria.

Santi celebrati

  • San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti
  • Santa Laura di Cordova, martire e patrona degli studenti
  • Sant’Isaac Jogues, gesuita e martire
  • San Giovanni de Brébeuf, missionario gesuita e martire
  • San Gioele, profeta
  • San Lupo di Soissons, vescovo
  • San Varo e compagni, martiri in Egitto
  • Santi Giusto, Flaviano e compagni, monaci e martiri

Nati il 19 Ottobre

  • Vasco Pratolini (1913), scrittore italiano
  • John Le Carré (1931), scrittore britannico
  • Evander Holyfield (1962), pugile statunitense
  • Veronica Castro (1952), attrice e cantante messicana
  • Michael Gambon (1940), attore irlandese-britannico
  • Robert Reed (1932), attore statunitense
  • Gillian Jacobs (1982), attrice statunitense

Morti il 19 Ottobre

  • Jonathan Swift (1745), scrittore e satirico irlandese
  • Ernest Rutherford (1937), fisico neozelandese, padre della fisica nucleare
  • Tom Petty (2017), musicista statunitense
  • Edna St. Vincent Millay (1950), poetessa statunitense
  • Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano

Eventi storici del 19 Ottobre

  • 202 a.C.: Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, ponendo fine alla Seconda guerra punica.
  • 439: I Vandali, guidati da Genserico, conquistano Cartagine.
  • 558: Un terremoto provoca il crollo dell’arco trionfale nel Foro di Teodosio a Costantinopoli.
  • 1434: Fondazione dell’Università degli Studi di Catania, la prima in Sicilia.
  • 1469: Matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona, che avvia l’unificazione della Spagna.
  • 1781: Fine dell’assedio di Yorktown, decisivo per l’indipendenza americana.
  • 1987: “Lunedì nero” di Wall Street, con un crollo del Dow Jones del 22,6%.

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale contro il cancro al seno metastatico

Curiosità sui nati

  • John Le Carré, ex agente dell’intelligence britannica, trasformò la sua esperienza in romanzi di spionaggio realistici e profondi.
  • Evander Holyfield è l’unico pugile ad aver vinto il titolo mondiale dei pesi massimi in quattro occasioni.
  • Vasco Pratolini, con “Cronaca familiare” e “Il quartiere”, ha raccontato con sensibilità la Firenze del Novecento.

Citazione

“Chiunque può simpatizzare con le sofferenze di un amico, ma simpatizzare con il suo successo richiede una natura molto fine.” — Oscar Wilde

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 19 ottobre: Toro, le emozioni richiedono attenzione. Acquario, hai creatività in abbondanza sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Agropoli, al Liceo Gatto la IV edizione del Festival Scientia: tavola aperta su “Quantum Cilento”

L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo e avvicinamento tra il mondo…

Il mondo arbitrale si riunisce ad Ascea. Presente anche il Presidente Figc Gravina

L’evento ha rappresentato un momento di confronto, crescita e aggiornamento tecnico-organizzativo, con…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito