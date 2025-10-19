Almanacco del 19 Ottobre, oggi si festeggia Santa Laura

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato eventi storici di rilievo e ospita ricorrenze significative. Un giorno che intreccia spiritualità, cultura e memoria.

Santi celebrati

San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti

Santa Laura di Cordova, martire e patrona degli studenti

Sant’Isaac Jogues, gesuita e martire

San Giovanni de Brébeuf, missionario gesuita e martire

San Gioele, profeta

San Lupo di Soissons, vescovo

San Varo e compagni, martiri in Egitto

Santi Giusto, Flaviano e compagni, monaci e martiri

Nati il 19 Ottobre

Vasco Pratolini (1913), scrittore italiano

John Le Carré (1931), scrittore britannico

Evander Holyfield (1962), pugile statunitense

Veronica Castro (1952), attrice e cantante messicana

Michael Gambon (1940), attore irlandese-britannico

Robert Reed (1932), attore statunitense

Gillian Jacobs (1982), attrice statunitense

Morti il 19 Ottobre

Jonathan Swift (1745), scrittore e satirico irlandese

Ernest Rutherford (1937), fisico neozelandese, padre della fisica nucleare

Tom Petty (2017), musicista statunitense

Edna St. Vincent Millay (1950), poetessa statunitense

Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano

Eventi storici del 19 Ottobre

202 a.C.: Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, ponendo fine alla Seconda guerra punica.

439: I Vandali, guidati da Genserico, conquistano Cartagine.

558: Un terremoto provoca il crollo dell’arco trionfale nel Foro di Teodosio a Costantinopoli.

1434: Fondazione dell’Università degli Studi di Catania, la prima in Sicilia.

1469: Matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona, che avvia l’unificazione della Spagna.

1781: Fine dell’assedio di Yorktown, decisivo per l’indipendenza americana.

1987: “Lunedì nero” di Wall Street, con un crollo del Dow Jones del 22,6%.

Giornata mondiale

Giornata mondiale contro il cancro al seno metastatico

Curiosità sui nati

John Le Carré, ex agente dell’intelligence britannica, trasformò la sua esperienza in romanzi di spionaggio realistici e profondi.

Evander Holyfield è l’unico pugile ad aver vinto il titolo mondiale dei pesi massimi in quattro occasioni.

Vasco Pratolini, con “Cronaca familiare” e “Il quartiere”, ha raccontato con sensibilità la Firenze del Novecento.

Citazione

“Chiunque può simpatizzare con le sofferenze di un amico, ma simpatizzare con il suo successo richiede una natura molto fine.” — Oscar Wilde