Almanacco del 19 Ottobre, oggi si festeggia Santa Laura

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano (il 293º negli anni bisestili). Mancano 73 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto nascere e morire figure illustri, ha segnato eventi storici di rilievo e ospita ricorrenze significative. Un giorno che intreccia spiritualità, cultura e memoria.
Santi celebrati
- San Paolo della Croce, fondatore dei Passionisti
- Santa Laura di Cordova, martire e patrona degli studenti
- Sant’Isaac Jogues, gesuita e martire
- San Giovanni de Brébeuf, missionario gesuita e martire
- San Gioele, profeta
- San Lupo di Soissons, vescovo
- San Varo e compagni, martiri in Egitto
- Santi Giusto, Flaviano e compagni, monaci e martiri
Nati il 19 Ottobre
- Vasco Pratolini (1913), scrittore italiano
- John Le Carré (1931), scrittore britannico
- Evander Holyfield (1962), pugile statunitense
- Veronica Castro (1952), attrice e cantante messicana
- Michael Gambon (1940), attore irlandese-britannico
- Robert Reed (1932), attore statunitense
- Gillian Jacobs (1982), attrice statunitense
Morti il 19 Ottobre
- Jonathan Swift (1745), scrittore e satirico irlandese
- Ernest Rutherford (1937), fisico neozelandese, padre della fisica nucleare
- Tom Petty (2017), musicista statunitense
- Edna St. Vincent Millay (1950), poetessa statunitense
- Giovanni Battista Piranesi (1778), incisore e architetto italiano
Eventi storici del 19 Ottobre
- 202 a.C.: Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, ponendo fine alla Seconda guerra punica.
- 439: I Vandali, guidati da Genserico, conquistano Cartagine.
- 558: Un terremoto provoca il crollo dell’arco trionfale nel Foro di Teodosio a Costantinopoli.
- 1434: Fondazione dell’Università degli Studi di Catania, la prima in Sicilia.
- 1469: Matrimonio tra Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona, che avvia l’unificazione della Spagna.
- 1781: Fine dell’assedio di Yorktown, decisivo per l’indipendenza americana.
- 1987: “Lunedì nero” di Wall Street, con un crollo del Dow Jones del 22,6%.
Giornata mondiale
- Giornata mondiale contro il cancro al seno metastatico
Curiosità sui nati
- John Le Carré, ex agente dell’intelligence britannica, trasformò la sua esperienza in romanzi di spionaggio realistici e profondi.
- Evander Holyfield è l’unico pugile ad aver vinto il titolo mondiale dei pesi massimi in quattro occasioni.
- Vasco Pratolini, con “Cronaca familiare” e “Il quartiere”, ha raccontato con sensibilità la Firenze del Novecento.
Citazione
“Chiunque può simpatizzare con le sofferenze di un amico, ma simpatizzare con il suo successo richiede una natura molto fine.” — Oscar Wilde