All’Università di Salerno la presentazione del libro su Carlo Acutis

Grande attesa per l’incontro in programma il prossimo venerdì 7 marzo al Campus universitario di Fisciano per la presentazione del libro di Monsignor Domenico Sorrentino vescovo di Assisi dal titolo: Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – originali non fotocopie.

La presenazione

A meno di due mesi dalla canonizzazione del Beato Carlo Acutis inizia da Salerno il mini-tour campano del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino, “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie”, edito da Edizioni Francescane italiane.

L’iniziativa è organizzata dalla Associazione Dies Artis Semper presiedutada Rosa Carillo Ambrosio.

L’opera

Nel libro, che contiene un pensiero autografo di Papa Francesco, monsignor Sorrentino rivela dettagli inediti di alcuni momenti dalla morte fino alla traslazione al Santuario della Spogliazione e l’attuale venerazione del corpo che l’anno scorso ha portato circa 1 milione di visitatori. “Questo libro – dice il vescovo – presenta ai giovani, e non solo, questo straordinario ‘team’ composto da Francesco di Assisi e Carlo Acutis, che si è formato nello stesso luogo, a distanza di ottocento anni, e che sta cambiando il volto di Assisi”.

Anche la Diocesi di Vallo della Lucania è profondamente legata alla figura di Carlo Acutis la cui famiglia trascorreva l’estate in vacanza nel Cilento con un legame particolare del futuro santo con il Santuario eucaristico di San Mauro La Bruca. Proprio per volontà del Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa il santuario è stato istituito come Chiesa giubilare e si offre a una dimensione spirituale particolarmente rivolta ai giovani nel loro legame profondo con la figura di Carlo Acutis e a lui sono stati intitolato sia l’oratorio del seminario diocesano che il laboratorio per la produzione di ostie nel carcere di Vallo della Lucania.