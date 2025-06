All’Immacolata” di Sapri un convegno su “impianto e gestione degli accessi venosi”. Parla il dottore Cianciola

“Impianto e gestione degli accessi venosi centrali e periferici”. È il convegno che nella mattinata di domani si terrà presso l’aula Magna dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. Un incontro voluto e organizzato dal dottore Emidio Cianciola – Direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'”Immacolata”.

Le finalità dell’incontro

“L’incontro di domani è un ulteriore passo in avanti che tende a migliorare la gestione degli accessi venosi ma anche l’impiantistica di questi accessi venosi – ha affermato il dottore Emidio Cianciola – È un percorso importante che abbiamo iniziato nel 2015 quando ancora c’erano delle difficoltà soprattutto con i pazienti oncologici che si recavano in ospedali, al di fuori della nostra area, non soltanto per l’impianto di un pic anche per una banale manutenzione dello stesso impianto. Per tale motivo abbiamo creato un servizio “ad hoc” per questi pazienti in modo tale che possano venire settimanalmente da noi”.

“È un grande passo in avanti anche per quanto riguarda l’aspetto dell’umanizzazione – ha poi aggiunto Cianciola – Con amore, dedizione e con grande senso di responsabilità bisogna approcciarsi ai pazienti deboli e fragili. E questo, nell’ambito della mia equipe, avviene quotidianamente. I pazienti vengono accolti con il sorriso e con amore e in alcuni casi riusciamo anche a strappare una risata in un momento di sconforto e di dolore che purtroppo i nostri pazienti vivono quotidianamente”.