All'Immacolata di Sapri il Bollino Rosa per gli ospedali "a misura di donna"

Doppio riconoscimento per la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro per i servizi offerti per la prevenzione e la cura delle patologie femminili

A cura di Maria Emilia Cobucci
Bollino rosa Sapri

Doppio riconoscimento questa mattina a Roma, presso il Ministro della Salute, per l’ospedale “Immacolata” di Sapri. Sono due infatti i Bollini Rosa che la struttura ospedaliera del Golfo di Policastro ha ricevuto dalla “Fondazione Onda ETS”.

Il riconoscimento

Nello specifico si tratta di un riconoscimento attribuito agli ospedali che si sono distinti per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano le donne, con percorsi indirizzati e a loro esclusivamente dedicati.

Un lavoro di squadra che consente al nosocomio dell'”Immacolata” per la quinta volta consecutiva, e dunque per il dedico anno, di ottenere questo prestigioso riconoscimento.

Un percorso iniziato da tempo e che vede come protagonisti, oltre al direttore sanitario Vincenzo de Paola – soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto anche quest’anno – il referente Bollino Rosa dell’Immacolata Gianfranco Gallo e la farmacista dell’ospedale Maria Concetta Lombardi.

Una tematica portata avanti da diverso tempo dal referente Gallo impegnato in prima persona in tutte le iniziative che l’ospedale offre alle donne, compreso il contrasto alla violenza di genere. Un risultato che ancora una volte premia il nosocomio del Golfo di Policastro, punto di riferimento importante per l’intero territorio.

Gli altri riconoscimenti

A conquistare il bollino rosa anche la casa di cura Villa del Sole di Salerno e l’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli.

