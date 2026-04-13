Allerta meteo in Campania: temporali e grandine su Cilento e Piana del Sele

Le condizioni meteorologiche in Campania volgono verso un rapido peggioramento. A partire dal pomeriggio odierno, il territorio regionale sarà interessato da fenomeni temporaleschi improvvisi che, sebbene caratterizzati da una breve durata, potrebbero manifestarsi con particolare intensità a livello locale. In risposta a questo scenario, il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha ufficializzato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, focalizzato prevalentemente sui settori centro-meridionali.

Orari e aree interessate dal monitoraggio

L’attivazione della criticità è prevista per le ore 18:00 di oggi e resterà in vigore fino alle 6:00 di domani mattina. La vigilanza riguarda specificamente le zone interne e costiere del Sud della regione, identificate come segue:

Zona 5 : Tusciano e Alto Sele;

: Tusciano e Alto Sele; Zona 6 : Piana Sele e Alto Cilento;

: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 7 : Tanagro;

: Tanagro; Zona 8: Basso Cilento.

Le previsioni evidenziano la concreta possibilità di fulmini, grandinate e forti raffiche di vento che accompagneranno le precipitazioni.

Rischi idrogeologici e potenziali danni al suolo

La natura dei fenomeni previsti comporta un rischio idrogeologico significativo, specialmente in contesti territoriali caratterizzati da fragilità. Tra le principali criticità segnalate figurano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e scorrimento superficiale delle piogge nelle sedi stradali. Non si escludono, inoltre, fenomeni franosi e caduta massi.

Per quanto riguarda l’impatto del vento e della grandine, l’avviso pone l’accento sui potenziali danni alle coperture e alle strutture provvisorie, oltre alla possibile caduta di rami o alberi.

Direttive ai Comuni e misure di prevenzione

La Protezione Civile ha richiamato i Comuni interessati alla massima vigilanza, sollecitando l’attivazione dei COC (Centri Operativi Comunali). Le amministrazioni locali sono chiamate a implementare tutte le misure, strutturali e non, necessarie a mitigare i rischi, in stretta aderenza ai rispettivi piani di protezione civile.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta al monitoraggio del verde pubblico e alla verifica della tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del vento. La cittadinanza è invitata a prestare costante attenzione alle comunicazioni ufficiali diffuse dalla Sala Operativa Regionale.