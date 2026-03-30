Allerta meteo in Campania: nuova ondata di maltempo della mezzanotte

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla mezzanotte alle 14 di domani, martedì 31 marzo, sulla Campania Centro-Meridionale e, in particolare, sulla fascia costiera. Queste, in dettaglio, le aree su cui vige l’allerta meteo: zona 3: ( Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Alto Cilento e Basso Sele), zona 8 (Basso Cilento).

Le previsioni

Si prevedono possibili precipitazioni anche a carattere di intenso temporale. Il quadro meteo evidenzia instabilità con conseguente incertezza previsionale: i fenomeni si potrebbero manifestare, a scala locale, in maniera improvvisa, repentina e intensa e potrebbero essere accompagnati anche da grandine, fulmini e raffiche di vento.

In alcuni punti del territorio si potrebbero determinare fenomeni di dissesto idrogeologico.

Gli scenari di impatto al suolo evidenziano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni ai comuni

“Si raccomanda alle autorità competenti dei territori interessati di attivare i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire i fenomeni previsti nonché di prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale”, fanno sapere dalla Protezione Civile Regionale.