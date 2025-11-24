Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione in Campania in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23.59 di domani martedì 25/11/2025, sono state chiuse le scuole anche nei comuni di Agropoli, Castellabate e Giungano.

I provvedimenti

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura, in via precauzionale, delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture sportive, del parco pubblico e del civico cimitero per tutta la giornata di domani 25 novembre.

Attivato il COC (Centro Operativo Comunale)

Anche il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha disposto per la giornata di domani, martedì 25 novembre, la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido di Castellabate capoluogo.

Il primo cittadino ha ritenuto opportuno procedere con l’ordinanza: “a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e per evitare condizioni di disagio alla cittadinanza in ordine alla partecipazione alle attività scolastiche con particolare riferimento agli spostamenti da e verso le strutture scolastiche, adottare provvedimenti a scopo cautelativo, aventi carattere di emergenza, per la sicurezza pubblica, in particolare per gli studenti”.

Anche dal comune di Giungano arriva l’avviso del sindaco, Giuseppe Orlotti che ha stabilito la chiusura dell’infanzia.

Nel pomeriggio anche Serre aveva disposto la chiusure delle scuole per la giornata di domani.