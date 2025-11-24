Allerta meteo arancione a Serre: sospese le attività dell’Istituto Comprensivo per martedì 25 novembre

Il sindaco firma l'ordinanza n. 15/2025 per garantire la sicurezza di studenti e personale. L'invito alla cittadinanza è alla massima prudenza

A cura di Angela Bonora
Pioggia

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche e la conseguente allerta arancione diramata dalla Protezione Civile hanno portato a provvedimenti urgenti nel comune di Serre. Con l’Ordinanza Sindacale n. 15/2025, l’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche e amministrative dell’Istituto Comprensivo locale per l’intera giornata di domani, martedì 25 novembre 2025.

I dettagli del provvedimento

La decisione riguarda specificamente la scuola secondaria di primo grado, la segreteria e gli uffici scolastici. Resteranno chiusi i cancelli per alunni, docenti e personale ATA, una misura precauzionale resasi necessaria per tutelare l’incolumità pubblica di fronte alle previsioni di forti criticità idrogeologiche e idrauliche.

La scelta di interrompere le lezioni e i servizi amministrativi nasce dalla priorità di garantire la massima sicurezza non solo agli studenti, ma a tutto il personale scolastico e ai cittadini che gravitano attorno al plesso, evitando spostamenti potenzialmente rischiosi durante le ore di maggiore intensità dei fenomeni previsti.

L’appello alla prudenza

Oltre alla chiusura dei plessi scolastici, l’amministrazione comunale rivolge un appello a tutta la popolazione. Si invita i cittadini a prestare la massima prudenza negli spostamenti, limitandoli allo stretto necessario, e a tenersi costantemente informati attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione dell’ondata di maltempo.

La situazione resta monitorata dalle autorità competenti, pronte a intervenire in caso di necessità.

