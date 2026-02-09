Allerta alimentare a Salerno: richiamate uova fresche per rischio Salmonella

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo che interessa anche il territorio salernitano. L’allerta riguarda alcuni lotti di uova fresche categoria A, prodotte in uno stabilimento della provincia di Salerno, con sede a Montecorvino Rovella, per una sospetta contaminazione da Salmonella Enteritidis. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale per tutelare la salute dei consumatori.

Rischio Salmonella nelle uova, l’avviso del Ministero

L’avviso è stato pubblicato sul portale ufficiale del Ministero dedicato alle allerte alimentari e riguarda specifiche confezioni distribuite sul mercato nazionale, tra cui cartoni da 180 uova e confezioni da 6 uova. I lotti interessati sono identificabili dalla data di scadenza compresa tra il 18 e il 25 febbraio 2026 e dal codice stalla 3IT073SA007 stampigliato sul guscio.

Il Ministero raccomanda ai consumatori di non consumare le uova interessate, di evitarne l’uso in preparazioni crude o poco cotte e di restituire il prodotto al punto vendita dove è stato acquistato. Il richiamo rientra nelle misure preventive di sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica