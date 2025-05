Alle spiagge di Agropoli la “Bandiera verde dei pediatri 2025”

Per il nono anno consecutivo le spiagge di Agropoli hanno ottenuto la Bandiera verde dei pediatri. Si tratta degli arenili del lungomare San Marco e della baia di Trentova. Sono 158 le spiagge insignite del riconoscimento assegnato da una giuria composta da 3.075 pediatri. Per la maggioranza sono in Italia, seguono poi Spagna, Romania, Tanzania e Tunisia. Per essere insignite dell’importante riconoscimento ci sono specifici criteri quali: acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per fare torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

La soddisfazione degli amministratori

«E’ un riconoscimento, quello della Bandiera verde – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – che condividiamo con i vari attori in campo. D’altronde nulla si fa da soli ma in sinergia. Agropoli da sempre è tra le mete preferite in particolare dalle famiglie con bambini proprio per le caratteristiche delle sue spiagge e dei suoi fondali bassi vicino alla riva. E poi per i servizi offerti che sono fondamentali per rispondere ai bisogni e alle necessità dei più piccoli e dei loro genitori».

«Siamo soddisfatti per questo riconoscimento che premia Agropoli. Non sono molte le spiagge nella nostra bellissima Italia a poter vantare caratteristiche come quelle dei nostri arenili, ideali per far vivere delle belle vacanze a genitori e figli senza stress e soprattutto senza potenziali pericoli» sottolinea il vicesindaco e assessore all’Ambiente Rosa Lampasona.

«Come per la Bandiera blu anche la Bandiera verde va a premiare la città e costituisce un fattore di richiamo per gli ospiti in genere, turisti o visitatori che siano. A quella che è una caratteristica naturale legata alle spiagge e al mare, si aggiungono i servizi come quello di salvamento e quelli offerti dalle strutture che danno la possibilità di far vivere i momenti in spiaggia guardando al benessere in special modo dei bambini» è il commento dell’assessore al Mare e Demanio Giuseppe Di Filippo.