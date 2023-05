Allarme furti a Roccadaspide: rubata auto in località Fonte: Rabbia tra i residenti

Rubata un’ Opel Corsa, nella notte scorsa, dallo spazio antistante ad un’abitazione privata di località Fonte ed è stata utilizzata, subito dopo, per mettere a segno un furto poco distante, ossia nel comune di Albanella.

La dinamica

Il furto non è andato a buon segno, i ladri sono fuggiti e hanno abbandonato l’automobile che è stata ritrovata e restituita, dalle forze dell’ordine, al proprietario.

È allarme in tutto il territorio dove i cittadini non si danno pace per l’altissimo numero di furti avvenuto negli ultimi mesi. Solo due notti fa, ad Albanella, sono state svaligiate sei abitazioni, private di qualsiasi bene, persino del cibo che i proprietari conservavano nelle proprie dispense.

Sindaci scrivono al Prefetto per maggiori controlli sul territorio

Ieri i sindaci Renato Iosca di Albanella e Francesco Cembalo di Altavilla Silentina, hanno scritto al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, affinché si adottino misure congiunte per contenere il fenomeno che sta mettendo in ginocchio intere famiglie private dei sacrifici di una vita.

Il rischio, temuto anche da Iosca, è che i cittadini, in assenza di un’azione forte da parte delle istituzioni, si organizzino in autonomia, e quindi esponendosi a rischi e pericoli, per intercettare e fermare l’azione dei ladri.

Già ieri, alcuni abitanti di Albanella, avevano esternato l’intenzione di volersi organizzare per effettuare delle vere e proprie ronde notturne.