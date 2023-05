Non si arresta l’ondata di furti nel Cilento: l’ultimo colpo ad Albanella in località Cappasanta

È diventato un incubo il fenomeno dei furti ad Albanella. Durante la notte appena trascorsa i ladri sono riusciti a derubare in tre abitazioni di località Vuccolo Cappasanta e hanno portato via di tutto non lasciando nemmeno i generi alimentari e i piccoli oggetti personali.

La rabbia e la preoccupazione dei cittadini

I cittadini sono esasperati da un fenomeno che non accenna a placarsi e temono che sul territorio si siano costituite delle vere e proprie squadre di ladri con persone che prendono di mira le abitazioni nei giorni precedenti al furto, studiando nei dettagli le abitudini dei proprietari.

Il numero di furti nella zona è altissimo, gli ultimi colpi erano stati messi a segno meno di un mese fa con ingenti danni materiali per i proprietari delle abitazioni da cui erano state portate via persino delle automobili parcheggiate negli spazi antistanti alle case.

I ladri fanno man bassa di generi alimentari

In un primo momento sembrava che i ladri avessero fatto irruzione in tre case di località Vuccolo Cappasanta, ma stando ai controlli più approfonditi messi a punto dai residenti si è capito che anche da altre due abitazioni erano stati sottratti beni di ogni genere.

Segni di forzatura sono stati notati anche presso altre case della zona, in cui i ladri non sono riusciti, per fortuna, ad entrare.

Le case prese di mira dai malvivanti sono state derubate di qualsiasi cosa, a quanto pare i ladri avrebbero agito indisturbati, nel cuore della notte, approfittando del sonno profondo degli abitanti e avrebbero avuto anche il tempo di mangiare ciò che avevano rubato.

Ingente il bottino portato via: non solo scorte alimentari, attrezzi agricoli e atri oggetti di valore, ma anche piccoli dispositivi sanitari come quelli utilizzati per rilevare la pressione, vestiti, giubbini e scarpe.

Cittadini uniti per creare una rete di comunicazione

I residenti si sono uniti per creare un gruppo whatsapp in cui comunicarsi ogni movimento sospetto nel territorio così da allertare prontamente le forze dell’ordine.

Uno dei residenti ha segnalato di aver trovato, vicino ad uno dei portoni forzati dai ladri, un berretto appartenente, con ogni probabilità, ad uno dei rapinatori.

Gli ultimi rumori e gli ultimi avvistamenti fortemente sospetti nella zona sono stati segnalati alle cinque di questa mattina, segno che i ladri hanno agito per tutta la notte, scappando con le prime luci dell’alba

Sembrerebbe che, poco prima delle 4:00 del mattino, la stessa banda avrebbe tentato di mettere a segno un altro colpo nella medesima località.

I cittadini hanno chiesto al sindaco, Renato Iosca, di intervenire e di chiedere sostegno alla Prefettura per incrementare i controlli sul territorio.