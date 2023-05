Nuovi tentativi di furti nel Cilento: il trucco della cintura bloccata e della Panda grigia | VIDEO

In tutto il Cilento, non si placano le nuove tipologie di furti che vedono come malcapitati protagonisti, perlopiù gli anziani.

Il metodo utilizzato è semplice: cintura di sicurezza bloccata in auto e con un veloce gioco di mani, le tasche vengono svuotate. Il soggetto, secondo alcune testimonianze, è alla guida di una Panda di colore grigio.

Il trucco della cintura bloccata

La truffa segue alcuni passaggi rodati e fondamentali. Il malintenzionato, con la scusa di avere difficoltà a sbloccare la cintura di sicurezza della propria automobile, chiede aiuto ad un passante e, nel giro di una frazione di secondi, il furto è stato commesso, infilando le mani nelle tasche del soggetto inconsapevole.

L’allarme è stato lanciato su diversi gruppi social raccogliendo segnalazioni analoghe in buona parte del territorio cilentano. Secondo le testimonianze dei derubati, il truffatore è un signore di mezza età, alla guida di una Panda di colore grigio che agisce sempre con lo stesso modus operandi. Resta ancora ignoto, invece, il numero di targa dell’auto.

La rabbia dei cittadini

Intanto i cittadini fanno sentire la propria voce sui social, chiedendo fortemente una maggior attività di controllo anche nelle ore e nei luoghi più frequentati durante la giornata. Ad essere principalmente colpite sono le persone anziane che si accorgono troppo tardi di quanto stia realmente succedendo. Il passaparola è partito: “occhio alla truffa della cintura bloccata”