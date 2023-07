Allarme furti a Capaccio Paestum. Continuano le segnalazioni dei cittadini

Allarme furti a Capaccio Paestum. Residenti e proprietari di seconde case nel mirino de ladri: “Solo quest’anno dalla mia casa sono state portate via sei biciclette, è stata sventrata una grata e forzato un finestrone e mi hanno rubato anche il motore dell’autoclave e la rubinetteria annessa. Negli anni scorsi mi è stato rubato di tutto, persino i lampadari e per entrare nell’abitazione sfondarono un muro. E’ possibile che una casa di proprietà debba essere ogni anno depredata?” Sono le parole/denuncia di A.A. che da cinquantaquattro anni possiede una casa a Capaccio Paestum che, puntualmente, viene presa di mira dai ladri.

La denuncia

Una denuncia pubblica che ha riacceso i riflettori sull’allarme ladri nel territorio capaccese anche perché, specie in queste settimane in cui il litorale è molto affollato, si sono susseguiti i furti e gli atti di vandalismo a danno delle auto parcheggiate.

“Capaccio Paestum è stata presa di mira dagli incivili” lamentano alcuni residenti e le segnalazioni si susseguono: “La settimana scorsa in zona Laura hanno scavalcato il cancello della mia casa nel tentativo di rubare la mia auto. Per fortuna c’è ne siamo accorti in tempo e sono scappati” ha testimoniato M.B., un’altra residente del luogo.

I cittadini chiedono controlli sul territorio

Una situazione dinanzi alla quale i cittadini continuano a chiedere l’incremento delle forze dell’ordine per aumentare i controlli e l’installazione di ulteriori dispositivi di videosorveglianza in modo da individuare gli autori di tali gesti e punirli secondo la legge.