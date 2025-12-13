Allarme furti a Campagna: banda in azione tra Quadrivio e Galdo, residenti esasperati

Almeno tre i malviventi ripresi dalle telecamere. Cittadini pronti a organizzare ronde notturne in vista delle festività

A cura di Silvana Scocozza
Furto Campagna

Torna l’incubo furti nel comune di Campagna. Da alcuni giorni, un clima di tensione e paura avvolge le località di Quadrivio e la zona di Galdo, dove diverse proprietà private sono finite nel mirino di una banda di malviventi. La frequenza dei tentativi di intrusione sta tenendo col fiato sospeso l’intera comunità, ormai esasperata dalla violazione della propria sicurezza domestica.

L’identikit della banda

Secondo le prime ricostruzioni, basate anche sulle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza privati, ad agire sarebbe un gruppo composto da almeno tre persone. I ladri si muovono con estrema cautela: incappucciati, vestiti con abiti scuri e guanti per non lasciare impronte. Muniti di torce per farsi luce nel buio e con passo felpato, setacciano metodicamente le abitazioni, cercando il momento propizio per colpire.

Colpi tentati anche in zone frequentate

L’audacia dei malviventi sembra non conoscere limiti. La banda non si limita alle zone isolate: nel mirino sono finiti condomini, abitazioni a bordo strada e villette nella zona di Galdo. Un episodio recente testimonia la spregiudicatezza del gruppo: qualche sera fa, i ladri avrebbero tentato di introdursi in un appartamento situato in un’area molto frequentata, incuranti della presenza degli avventori di un locale pubblico situato proprio a margine della strada.

In diverse occasioni, i colpi sono sfumati solo grazie a fattori imprevisti. Spesso è stato l’abbaiare dei cani da guardia o l’accensione improvvisa delle luci interne da parte dei proprietari a mettere in fuga i ladri, costringendoli a dileguarsi rapidamente nelle campagne circostanti.

La rabbia dei residenti e l’ipotesi ronde

La situazione sta diventando insostenibile per chi vive nelle frazioni colpite. La richiesta unanime che si alza da Quadrivio e Galdo è quella di un potenziamento immediato dei controlli da parte delle forze dell’ordine, specialmente nelle ore notturne.

L’esasperazione è tale che, in mancanza di risposte tempestive, i cittadini stanno valutando iniziative autonome. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di organizzare ronde private per pattugliare il territorio e garantire la sicurezza delle proprie case, soprattutto con l’avvicinarsi dei giorni di festa, periodo statisticamente critico per i furti in appartamento.

