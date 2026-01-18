Allarme a Battipaglia: falsi avvisi per controlli di residenza

Sulla nota pagina social “Sei di Battipaglia il vero” è stato pubblicato un avviso importante rivolto a tutti i cittadini. In città, infatti, stanno comparendo annunci affissi ai portoni dei palazzi che parlano di presunti controlli di “residenza negli appartamenti”.
Gli avvisi
Questi avvisi anticipano una richiesta di “accesso alle abitazioni per verifiche anagrafiche”. Ma si tratta di una comunicazione completamente “falsa”. Dietro tali affissioni si nascondono dei “ladri che tentano di introdursi negli appartamenti con una scusa”. La fonte che ha diffuso l’allarme è:” ritenuta sicura e affidabile”.
Ecco come agiscono i malintenzionati
L’obiettivo dei malintenzionati è quello di:” ingannare i residenti e facilitare furti nelle case”. Per questo motivo si: “raccomanda di non aprire la porta a sconosciuti che si presentano per questi presunti controlli”.
È importante verificare sempre con: “il Comune o con le forze dell’ordine qualsiasi comunicazione sospetta”. Le autorità, al momento, non hanno disposto :”alcun controllo porta a porta di questo tipo”.
Le raccomandazioni
Si invita quindi la popolazione a “mantenere alta l’attenzione. Segnalare tempestivamente questi episodi può aiutare a prevenire reati”. La collaborazione tra cittadini è:”fondamentale per garantire la sicurezza del territorio.
Diffondiamo questo avviso per proteggere le famiglie di Battipaglia. Avvisiamo più persone possibile e condividiamo l’informazione”.