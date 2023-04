Alla Lega Navale Italiana di Salerno c’è la 2ᵃ edizione dell’Open Day

La sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia) diventerà per due giorni un villaggio dedicato alle attività legate al mare, per la seconda edizione dell’Open Day. L’evento mira a far conoscere l’Associazione e le attività che svolge, come la promozione della cultura del mare e la formazione marittima, gli sport acquatici, la nautica solidale e inclusiva, la protezione dell’ambiente marino e delle acque interne. L’iniziativa è rivolta a istituzioni, associazioni, enti, scuole, privati cittadini, grandi e piccoli.

Le iniziative dell’open day

Durante l’Open Day, che si terrà sabato 22 e domenica 23 aprile 2023, i visitatori potranno partecipare gratuitamente alla dimostrazione di attività sportive come vela, canoa, canottaggio, pesca e trekking. Gli istruttori saranno a disposizione per fornire supporto e mezzi per le attività. Inoltre, saranno illustrate le attività, i progetti e i corsi di formazione dell’Associazione, distribuiti gadget e materiali informativi, come la Carta dei Valori LNI, presentata di recente al pubblico. Ci saranno anche momenti dedicati ad approfondimenti tematici specifici, come la sicurezza in mare e la sostenibilità ambientale. Non mancheranno musica e divertimento.

L’incontro con Davide Besana

L’Open Day avrà anche un prologo davvero importante: venerdì 21 aprile alle ore 19:00 presso la sede della Lega Navale Italiana di Salerno, si terrà l’incontro con il velista-vignettista Davide Besana. Besana parlerà dei suoi viaggi, delle regate, della solidarietà e dei suoi fumetti, nonché dell’iniziativa “Sail the Children” della Lega Navale Italiana per Save The Children.

In sintesi, l’Open Day della Lega Navale Italiana di Salerno è un evento che si propone di far conoscere l’Associazione e le sue attività, promuovendo la cultura del mare e la formazione marittima, gli sport acquatici per tutti, la nautica solidale e inclusiva, la protezione dell’ambiente marino e delle acque interne. L’evento è rivolto a tutti, grandi e piccoli, e offre la possibilità di partecipare gratuitamente a dimostrazioni di attività sportive, approfondimenti tematici e momenti di svago.

Programma

Sabato 22 aprile:

– ore 09:30/12:30 e ore 14:30/ 17:30: attività di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca;

– ore 11:00: “La Lega Navale Italiana ed i suoi valori” con la partecipazione straordinaria di Davide Besana e Michele Valente;

– ore 12:00: “Affrontare la Transizione Ecologica” a cura di Greenpeace;

– ore 17:00: Presentazione delle attività di Trekking;

– ore 18:00: Presentazione dei corsi di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca.

Domenica 23 Aprile:

– ore 09:00: Escursione trekking “Il Sentiero del Principe”, partenza dalla sede della Lega Navale Italiana di Salerno al Porto Masuccio Salernitano (Piazza della Concordia);

– ore 09:30/12:30 e ore 14:30/ 17:30: attività di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca;

– ore 10:30: “Pillole di Sicurezza in Mare” a cura della Capitaneria di Porto di Salerno. A seguire “La Tutela dell’Ambiente e la Pulizia dei Fondali” a cure dell’associazione Marevivo;

– ore 17:00: Presentazione dei corsi di Vela, Canoa, Canottaggio, Pesca.