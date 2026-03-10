Attualità

Alfano: inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità

L'avvio del nuovo presidio rappresenta un passo in avanti nel percorso di ristrutturazione degli Uffici di Prossimità sul territorio regionale e non solo

Maria Emilia Cobucci

È stato inaugurato questa mattina nel comune di Alfano il nuovo Ufficio di Prossimità, il terzo nel circondario del Tribunale di Vallo della Lucania. L’avvio del nuovo presidio rappresenta un passo in avanti nel percorso di ristrutturazione degli Uffici di Prossimità sul territorio regionale e non solo.

L’inaugurazione

L’apertura del nuovo ufficio di Prossimità è la presenza tangibile della giustizia nelle aree interne, frutto di una stretta collaborazione tra Regione, Ministero della Giustizia, Tribunale ed Enti locali. Il percorso adottato rappresenta la possibilità di garantire servizi sempre più accessibili e vicini ai cittadini, come sottolineato dalla Sindaca del comune di Alfano Elena Anna Gerardo.

Un’inaugurazione che ha visto la presenza del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania Vincenzo Pellegrino, del Presidente della Provincia di Salerno F.F. Giovanni Guzzo, della Dirigente Amministrativa del Tribunale di Vallo della Lucania Cinzia Fragomeno e della dottoressa Caterina Speranza.

