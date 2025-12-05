Aldo Luongo parla dopo l’elezioni a presidente della Comunità Importante: «Ecco le nostre priorità»

Aldo Luongo ha già le idee chiare sugli obiettivi: «Saremo punto di riferimento per la valorizzazione delle aree interne»

A cura di Ernesto Rocco

Aldo Luongo, assessore del comune di Cuccaro Vetere e già primo cittadino del centro cilentano, è da ieri il nuovo presidente della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo. Prende il posto di Vincenzo Speranza.

Il neo presidente ha già in mente gli obiettivi da raggiungere, consapevole della complessità della sfida: «Le comunità montane basano molto delle loro attività sulla forestazione che è certamente la parte più importante anche del bilancio dell’Ente. Ma noi vorremmo cominciare anche ad occuparci di settori diversi».

Tra questi i lavori pubblici, con la comunità montana che è pronta ad accompagnare i comuni negli interventi di difesa del suolo e di rischio idrogeologico. Ma attenzione verrà garanti anche al turismo: «Abbiamo già avuto con la precedente amministrazione un finanziamento per il Cammino di San Nilo e vogliamo continuare su questa linea», ha precisato Luongo.

«La Comunità Montana sarà un punto di riferimento importante per la valorizzazione delle aree interne», ha concluso.

