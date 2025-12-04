Cambio al vertice della Comunità Montana Bussento, Lambro-Mingardo: Aldo Luongo eletto nuovo Presidente

Passaggio di testimone ai vertici della Comunità Montana Bussento, Lambro-Mingardo. L’assemblea dell’ente montano si è riunita per il rinnovo degli organi statutari, definendo la nuova squadra di governo che guiderà l’istituzione sovracomunale per i prossimi anni.
Al termine delle votazioni, la presidenza è stata affidata ad Aldo Luongo, attuale assessore di Cuccaro Vetere. Luongo raccoglie l’eredità di Vincenzo Speranza, già primo cittadino di Laurito, che aveva rassegnato le dimissioni da questa carica per concorrere alle ultime elezioni regionali.
L’assemblea ha disegnato attorno al neo-presidente una giunta rappresentativa del territorio. Il ruolo di vice presidente è stato assegnato a Gianfranco Gallo, vicesindaco del Comune di Caselle in Pittari.
A completare l’esecutivo, in qualità di assessori, sono stati eletti:
• Vincenzo Petraglia, in rappresentanza del Comune di Roccagloriosa;
• Nicola Tancredi, per il Comune di Tortorella;
• Giulio Domini, per il Comune di Rofrano.
Con l’elezione della nuova governance, la Comunità Montana Bussento, Lambro-Mingardo riparte dunque con un organico nel pieno delle sue funzioni, pronto ad affrontare le sfide legate allo sviluppo e alla gestione del vasto territorio di competenza.