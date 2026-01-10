Alberi abbattuti dal vento: disagi a Sant’Arsenio e Alfano. Esonda il Calore, problemi anche a Matinella

Il vento delle ultime ore ha provocato disagi in varie aree del comprensorio. Se la costa è flagellata dalle mareggiate, problemi si segnalano nell’interno a causa del vento.

Criticità nelle aree interne

Questa mattina i vigili del Fuoco di Sala Consilina la polizia Municipale e i volontari della protezione civile di Sant’Arsenio sono stati impegnati nella rimozione di un grosso albero caduto in strada. Per fortuna non transitava nessuno al momento del crollo.

Albero abbattuto anche ad Alfano sulla SS18, all’ingresso del paese. Carabinieri e volontari sul posto hanno potuto ripristinare la circolazione in tempi rapidi.

Esonda il Calore

Anche il livello dei fiumi è aumentato considerevolmente, il Calore è esondato tra Borgo Carillia e Borgo San Cesareo, nel comune di Albanella, invadendo i campi e alcuni tratti viari. Due automobilisti e un autotrasportatore sono rimasti bloccati in strada. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Problemi anche nella vicina Eboli dove è stata chiusa la Sp334.