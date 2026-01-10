Emergenza maltempo: chiusa la SP 334 tra Albanella ed Eboli

Le forti ondate di maltempo che stanno colpendo la provincia di Salerno hanno causato criticità alla viabilità locale, portando alla chiusura immediata di un’importante arteria di collegamento: la Protezione Civile di Albanella ha comunicato ufficialmente l’interdizione al traffico veicolare della SP 334, nel tratto che collega località Ionda di Albanella a Persano ed Eboli.

La situazione

Le immagini diffuse dai volontari mostrano uno scenario di allerta: sono stati posizionati blocchi di sbarramento in cemento e transenne per impedire il passaggio delle auto.

Sul posto, a monitorare la situazione, anche gli Agenti della Polizia Municipale e della Protezione Civile impegnati nel controllo dell’area per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le deviazioni.

La chiusura si è resa necessaria a causa delle precarie condizioni del manto stradale, aggravate dalle forti piogge, e dal rischio di allagamenti o smottamenti nei tratti più esposti specie in prossimità del fiume Calore oramai in piena.

Gli automobilisti sono stati invitati ad evitare la zona, a non tentare di attraversare i varchi segnalati, ad utilizzare la viabilità secondaria o le arterie principali suggerite dalle autorità locali e ad avere la massima prudenza.

Al momento non sono stati comunicati i tempi certi per la riapertura che dipenderanno dal miglioramento delle condizioni meteo e dalle verifiche sulla strada.