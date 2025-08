Albanella: successo per le “Notti di Santa Sofia”

Successo per “Le Notti di Santa Sofia” di Albanella, tenutesi nell’atmosfera incantata dell’Oasi di Bosco Camerine. Nata con l’intento di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio, l’iniziativa ha posto al centro il luogo legato alla leggenda della Rosa di Santa Sofia, fiore simbolico dedicato alla Santa Patrona di Albanella.

Tra buon cibo, musica e divertimento

Gastronomia tipica, attività dedicate ai più piccoli, musica, spettacoli, concerti dal vivo hanno entusiasmato, ancora una volta, le tantissime persone presenti. Tanta partecipazione per i Sunaria e lo spettacolo di Marcello Cirillo, ma anche per Michele Pecora e la band – Tony Esposito e per Beppe Cirillo e Antiquasaxa che si sono esibiti nelle tre sere. L’evento è stato organizzato nell’area pic-nic distante dal bosco nel pieno rispetto della flora e della fauna del luogo.