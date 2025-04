Albanella: ruba un’auto e aggredisce i carabinieri. Arrestato

Un uomo di nazionalità rumena, ieri, ha rubato un’auto, una Fiat Punto, nella frazione Matinella di Albanella, in cui risiede, per darsi immediatamente alla fuga a bordo della vettura.

Subito dopo, però, ha trovato un posto di blocco, ma davanti all’alt dei carabinieri, fortemente insospettiti davanti al passaggio dell’auto in corsa, il ladro non si è fermato.

L’inseguimento e l’arresto

È iniziato così un inseguimento sulla Strada Statale 18, terminato a Capaccio Scalo dove l’uomo, urtando due auto in sosta, è stato costretto a fermarsi.

Appena i carabinieri della Compagnia di Agropoli si sono avvicinati, però, l’uomo ha mostrato evidenti segni di aggressività sferrando calci e pugni verso i brigadieri in servizio che sono finiti in ospedale, per loro una prognosi di quindici giorni.

L’uomo è stato identificato, tratto in arresto e condotto presso il carcere di Fuorni per aver opposto resistenza a pubblico ufficiale e per il reato di furto e lesioni. A quanto pare si tratta di una persona già nota alle Forze dell’Ordine per manifestato atteggiamenti violenti e lesivi già in passato.