Albanella, presentato il nuovo servizio di igiene urbana: ecco le nuove regole per la raccolta differenziata

Sono tante le novità che riguardano il nuovo servizio di igiene urbana nel comune di Albanella gestito dalla ditta Sarim. Questa mattina, presso il Palazzo Municipale, le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti sono state presentate ai cittadini, il Comune è stato dotato anche di nuovi mezzi per la pulizia del territorio e di nuovi strumenti, anche digitali, per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Un nuovo calendario per la raccolta differenziata

“Nel solco della grande attenzione alle politiche ambientali, l’Amministrazione Comunale di Albanella è ben contenta di offrire un nuovo calendario per il servizio di raccolta differenziata. Già nel 1998 siamo stati tra i pionieri nell’attivare il servizio di raccolta differenziata porta a porta, attività recepita con grande entusiasmo dai cittadini. E i risultati sono stati importanti, tanto da essere più volte premiati come Comune Riciclone.

Inoltre abbiamo favorito le energie alternative con l’insediamento di un un parco eolico che è stato classificato come uno dei più belli in Italia” ha fatto sapere, tra le altre cose, il sindaco Renato Iosca che ha reso noto di non tollerare più alcun tipo di mancanza di rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e che per i trasgressori saranno applicate pene e sanzione secondo la legge. Ai microfoni di InfoCilento la Dott.ssa Loredana Bardascino del Consiglio di Amministrazione della Sarim e il sindaco di Albanella, Renato Iosca.