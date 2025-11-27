Albanella, pericoli da maltempo. In località Cappasanta albero ostruisce la strada

L’allerta meteo sembra rientrata eppure, nel Cilento, si registrano ancora danni da maltempo. Nelle ultime ore una segnalazione è giunta dal comune di Albanella: un cittadino, con lo scopo di contribuire a tutelare la sicurezza pubblica e di fare appello affinché la strada fosse ripristinata, ha fatto sapere che un albero, caduto proprio sull’asfalto, ha ostruito la carreggiata in via Cappasanta.

Di preciso si tratta proprio della strada che da località Cappasanta conduce all’area collinare nota per la presenza delle Pale Eoliche e della Fontana dei Mille.

Massima attenzione, dunque, per i passanti e i residenti in attesa che gli organi competenti intervengano per fronteggiare la situazione e tutelare la pubblica incolumità