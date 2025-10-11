Albanella ospita “Inesauribile voglia di vita”: al via i laboratori per l’autonomia delle persone con disabilità

Oggi, sabato 11 ottobre, presso Palazzo Spinelli ad Albanella, si terrà la presentazione ufficiale del progetto “Inesauribile Voglia di Vita”. L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro” di Sala Consilina, è finalizzata all’inclusione e al potenziamento dell’autonomia delle persone con disabilità.

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Campania a valere sul Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. Nasce da un’azione di coprogettazione sinergica che ha coinvolto il Dipartimento per la Salute Mentale dell’Asl di Salerno e il Piano di Zona S07, evidenziando una forte integrazione tra i servizi territoriali.

La rete dei servizi e la soddisfazione degli attori

L’evento vedrà la partecipazione di diverse autorità e partner. Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Albanella, Renato Iosca, del sindaco del comune di Roccadaspide e Comune capofila del Piano di Zona S07, Gabriele Iuliano, e di Don Vincenzo Federico della Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro”, saranno illustrate le finalità dell’iniziativa.

Domenico D’Amato, presidente della Cooperativa sociale “L’Opera di un Altro”, ha espresso la sua soddisfazione per l’avvio del percorso: «Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso progettuale che naturalmente si inserisce in una rete di servizi territoriali e di politiche integrate». Ha inoltre ringraziato il Comune di Albanella per la concessione della sede che ospiterà i laboratori, i ragazzi e le loro famiglie.

Il sindaco Iosca ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza del progetto da parte dell’amministrazione comunale: «Abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa che si allinea con la nostra azione e visione amministrativa. Inauguriamo ad Albanella un luogo di aggregazione dove grazie ai laboratori verrà avviato un concreto accompagnamento alla vita di ragazzi con autismo. Un cammino condiviso con le loro famiglie e naturalmente con la nostra comunità».

Il programma dettagliato dei laboratori

Il cuore del progetto è costituito da cinque laboratori focalizzati sull’autonomia e la socialità. A esporre in dettaglio il programma è stata Valentina Botta, psicologa, analista del comportamento e supervisore ABA.

I laboratori previsti sono:

Autonomia personale e domestica

Autonomie sociali e relazioni interpersonali

Orientamento nel territorio

Orto –giardino

Uscite in autonomia

Queste attività mirano a sviluppare abilità pratiche e sociali fondamentali per un maggiore livello di indipendenza dei partecipanti.

Interventi e taglio del nastro

Alla presentazione interverranno anche Giovanni Minucci dell’Associazione Cilento4All, partner di progetto, Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl di Salerno, e Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania. La loro presenza testimonia il sostegno e l’importanza strategica attribuita all’iniziativa a livello territoriale e regionale.

Al termine dell’incontro a Palazzo Spinelli, si svolgerà in via Trento la cerimonia del taglio del nastro per l’inaugurazione ufficiale dei locali che ospiteranno le attività di “Inesauribile voglia di vita” per i prossimi diciotto mesi.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile scrivere all’email: info@operadiunaltro.com oppure telefonare al numero 389 6564962 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 19.