Albanella: l’associazione “Matinelprom” festeggia il successo della festa “Bontà di bufala”

L’associazione “MatinelProm” di Albanella ha festeggiato il grande successo della “Festa delle bontà di bufala” che si tiene ad agosto nella frazione di Matinella e che, anche quest’anno, ha registrato numeri da record.

L’evento

Tante persone, tanti collaboratori dell’evento e tutti i componenti dell’associazione “MatinelProm” presieduta da Luigi Cantalupo, insieme all’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Renato Iosca e al parroco Don Carlo Ciocca, hanno partecipato alla serata conviviale offerta dalla stessa associazione con lo scopo di celebrare i numeri da record raggiunti, anche quest’anno, dall’evento che, puntualmente, si rivela tanto utile per far conoscere e degustare le eccellenze del territorio e i piatti a base di carne e latte di bufala.

Alla serata conviviale offerta dall’associazione “MatinelProm” in segno di gratitudine verso quanti collaborano alla buona riuscita dell’iniziativa estiva, ha partecipato anche l’imprenditore ed editore di InfoCilento, Domenico Cerruti, che ha sostenuto l’evento. L’importante manifestazione gastronomica è giunta, quest’anno, alla sua venticinquesima edizione e sono già tutti al lavoro per preparare, per l’agosto 2026, la 26esima edizione della “Festa delle bontà di bufala” che, di certo, come ogni anno, si confermerà un successo.