Albanella: inaugurato l’asilo nido dell’Ambito S07 del Piano di Zona, una nuova struttura dotata di tutti i comfort

Sono attualmente 8 le sedi dell’asilo nido dei 21 comuni del Piano di Zona S07 e nel comune di Albanella

A cura di Alessandra Pazzanese
È stata inaugurata, questa mattina, in località Bosco di Albanella, una nuova sede dell’Asilo Nido dell’Ambito S07 del Piano di Zona.

Gli interventi

L’asilo “Il Calore delle Coccole” è già pronto ad accogliere i piccoli alunni e sarà gestito dal Consorzio La Rada. A tagliare il nastro il sindaco di Albanella, Renato Iosca con Lucia Palumbo, Responsabile dell’Ambito S07 del Piano di Zona con Roccadaspide ente capofila, il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio che ha portato i saluti del sindaco, Gabriele Iuliano; Elena Palma Silvestri, presidente del Consorzio La Rada e Mariacristina Cavaliere, vicepresidente del Consorzio.

Una struttura all’avanguardia

Il nuovo micronido si avvale di ogni comfort per i più piccoli e risponde a tutti gli standard di sicurezza più moderni. Sono attualmente 8 le sedi dell’asilo nido dei 21 comuni del Piano di Zona S07 e nel comune di Albanella, con quella inaugurata oggi, ce ne sono due: un’altra sede si trova in località Cerrina e i posti sono al completo.

