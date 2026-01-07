Albanella in festa per i 100 anni di Rosa Romano

La comunità di Albanella si è riunita idealmente intorno a Rosa Romano, che ha tagliato l’importante traguardo del secolo di vita. La celebrazione si è svolta nel pomeriggio di oggi presso l’abitazione dei familiari in località Difesa Ciglio, dove la centenaria risiede circondata dall’affetto dei suoi cari.

La visita istituzionale e l’omaggio dell’amministrazione

A rendere omaggio a Nonna Rosa sono intervenute le massime autorità cittadine. Il Sindaco di Albanella, Renato Josca, insieme all’Assessore alla Cultura, Maria Sofia Gorrasi, ha fatto visita alla famiglia composta da Attilio Lettieri e Graziella Petraglia per consegnare personalmente gli auguri della comunità.

Il ruolo centrale della famiglia nel discorso del sindaco

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha tenuto un breve discorso per onorare la longevità della festeggiata, mettendo in luce come tali traguardi siano strettamente correlati alla solidità dei legami affettivi. Renato Josca ha evidenziato la forza di Nonna Rosa nel fungere da pilastro per i suoi congiunti.

“Siamo qui oggi soprattutto per fare gli auguri a Nonna Rosa e alla sua famiglia. Per augurarle, con sincerità e affetto, ‘cento di questi giorni’, vissuti con la stessa forza, la stessa presenza e la stessa capacità di tenere uniti una bella famiglia”, ha dichiarato il Sindaco, sottolineando la profonda conoscenza personale che lo lega al nucleo familiare.

Un traguardo condiviso tra generazioni

L’elemento cardine della giornata è stato identificato nell’unità del nucleo familiare, elemento ritenuto essenziale per il raggiungimento di una longevità così significativa. Il Sindaco ha ribadito che il successo di un percorso di vita così lungo risiede nella capacità di restare uniti sotto una guida condivisa.

“Sono profondamente convinto che certi traguardi si possano raggiungere solo quando esiste una parola fondamentale: famiglia. E in questa famiglia quella parola ha un volto, un nome, un riferimento chiaro e condiviso. La presenza di tutte le generazioni oggi ne è la più efficace testimonianza”, ha concluso Josca prima di chiudere con un festoso augurio a Nonna Rosa.