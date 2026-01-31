Albanella, “Giovani talenti in concerto” : musica e applausi al santuario di Santa Sofia

Suggestioni, emozioni e tanta, tanta musica, ieri sera, presso il Santuario di Santa Sofia di Albanella per il concerto tradizionale, giunto alla sua 11esima edizione, denominato “Giovani Talenti in Concerto”. Esibizioni tratte dal panorama della grande musica classica per una serata tanto partecipata e all’insegna della condivisione.

L’evento

L’evento, diventato oramai un appuntamento fisso, è stato organizzato dall’Oratorio di Albanella con il patrocinio del Comune guidato dal Sindaco, Renato Iosca e con la collaborazione di Doriano Aquino. Ingresso gratuito e porte aperte a tutti per la serata che ha permesso al pubblico di emozionarsi assistendo ad esibizioni musicali altissimo livello artistico, grazie anche alla partecipazione speciale della celebre Soprano Katerina Furstová.

InfoCilento partener ufficiale

La sua voce ha guidato il pubblico in un viaggio emozionale tra le melodie più note. La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al generoso contributo di diverse realtà locali che da sempre sostengono la cultura nel territorio cilentano, InfoCilento è stato partner ufficiale dell’evento.