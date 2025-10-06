Albanella: al via la II edizione delle Lectio Magistralis “Dialoghi tra cielo e terra”

Gli incontri culturali si terranno una volta al mese fino a maggio e si avvarranno della presenza di tanti ospiti e diversi “magister” tra cui Don Carlo Ciocca

A cura di Alessandra Pazzanese

Dopo il successo della scorsa edizione, ad Albanella ritornano, anche quest’anno, le “Lectio Magistralis – Dialoghi tra cielo e terra”, delle vere e proprie lezioni di filosofia per degli incontri di altissimo spessore culturale e accessibili a tutti gratuitamente.

La II edizione dell’iniziativa, promossa dal Mvseo delle Terre diretto dal Prof. Gaetano Ricco e dall’Associazione “Opera Nicola Vernieri” presieduta da Giovanni Lamberti, con il sostegno del Comune guidato dal sindaco, Renato Iosca, è iniziata sabato, 4 ottobre, da Palazzo Spinelli.

La lezione

Una sala gremita ha seguito la lectio magistralis tenuta dal professore Ricco sul tema della consolazione della filosofia in Severino Boezio.

Quarantacinque minuti di lezione, in modo che l’attenzione del pubblico potesse restare sempre alta e un dibattito aperto su temi importanti. Gli incontri culturali si terranno una volta al mese fino a maggio e si avvarranno della presenza di tanti ospiti e diversi “magister” tra cui Don Carlo Ciocca.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Agropoli celebra San Francesco e saluta Don Carlo Pisani

«È stata proprio la festa di san Francesco che dieci anni fa…

Omignano Scalo: grande successo per la IV edizione del Tamorra Festival

Due giornate dedicate alla musica popolare, alla danza e alle tradizioni locali…

Mingardina

Camerota, sopralluogo sulla SP 562 dopo la caduta del masso. Domani al via gli interventi di disgaggio e messa in sicurezza

"Solo dopo il completamento delle verifiche e degli interventi potremo valutare la…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.