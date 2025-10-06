Albanella: al via la II edizione delle Lectio Magistralis “Dialoghi tra cielo e terra”

Dopo il successo della scorsa edizione, ad Albanella ritornano, anche quest’anno, le “Lectio Magistralis – Dialoghi tra cielo e terra”, delle vere e proprie lezioni di filosofia per degli incontri di altissimo spessore culturale e accessibili a tutti gratuitamente.

La II edizione dell’iniziativa, promossa dal Mvseo delle Terre diretto dal Prof. Gaetano Ricco e dall’Associazione “Opera Nicola Vernieri” presieduta da Giovanni Lamberti, con il sostegno del Comune guidato dal sindaco, Renato Iosca, è iniziata sabato, 4 ottobre, da Palazzo Spinelli.

La lezione

Una sala gremita ha seguito la lectio magistralis tenuta dal professore Ricco sul tema della consolazione della filosofia in Severino Boezio.

Quarantacinque minuti di lezione, in modo che l’attenzione del pubblico potesse restare sempre alta e un dibattito aperto su temi importanti. Gli incontri culturali si terranno una volta al mese fino a maggio e si avvarranno della presenza di tanti ospiti e diversi “magister” tra cui Don Carlo Ciocca.