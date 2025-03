Albanella: 59enne aggredita senza motivo dall’operaio di un’azienda bufalina datosi alla fuga

Una donna di cinquantanove anni è giunta, nella serata di ieri, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli dopo essere stata malmenata da un uomo.

La ricostruzione

A quanto pare, da una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione è avvenuta in un’azienda bufalina di Albanella, a stritolare e strattonare con violenza la malcapitata, senza motivo e fino a farla cadere al suolo, un uomo di nazionalità indiana che collaborava come operaio per la stessa azienda, datosi alla fuga poco dopo. La donna è giunta in Pronto Soccorso in stato di coscienza e non avrebbe riportato, per fortuna, lesioni gravi ma diversi ematomi, uno anche alla testa.

Indagini in corso

La cinquantanovenne sarebbe stata dimessa dall’ospedale qualche ora dopo e dopo aver effettuato tutti gli esami e ricevuto tutte le cure e le medicazioni necessarie a causa delle ferite riportate. I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Giuseppe Colella, stanno indagando sul caso e sono alla ricerca dell’aggressore che ha fatto perdere le sue tracce.